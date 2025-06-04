Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

AA & Ensonhaber

Türkiye, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Bayramın 2. günü yağış beklenmezken 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.