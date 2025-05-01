Kütahya, Simav'da 4.2'lik deprem

AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Kütahya'da merkez üssü Simav olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi.

Deprem saat 14.38'te yaşandı ve 10,66 kilometre derinlikte kaydedildi.

4.2 büyüklüğündeki depremde; Simav ilçesine bağlı yerleşim yerlerinden Yemişli, Hamzabey, Eğirler, Yeniler ve Madenköy sarsıldı.

Deprem Kütahya'nın sınır komşuları olan Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'ten hissedildi.

Şu ana kadar henüz depremin etkilediği bölgede can kaybı ya da yıkım olup olmadığı bilgisi geçilmedi.

DEPREMİN BİLGİLERİ

AFAD verilerine göre:

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Simav (Kütahya)

Tarih: 2025-05-01

Saat: 14.38.31 TSİ

Enlem: 39.22472 N

Boylam: 28.97111 E

Derinlik: 10.66 km