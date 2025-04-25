Kütahya'da 4.6'lık bir deprem daha

Haber Merkezi

Türkiye, son birkaç gündür deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor.

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem ve devam eden artçılar sonrası sabah saatlerinde Kütahya da depremle sarsıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

İKİNCİ DEPREM: 3.9 ŞİDDETİNDE

Saat 07.29'da ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda Simav'da bir deprem daha oldu.

SON DEPREM 4.6

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 10:20'de ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 12,17 kilometrede derinliğinde meydana geldi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Simav ve çevresindeki köylerde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

AFAD'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 10.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

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