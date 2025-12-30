Kütüphanelerde 2025 yılında rekorlar kırıldı: Kullanıcı sayısı 39 milyonu aşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kütüphanelerde rekor üstüne rekor...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kütüphaneler, 2025’te önemli bir büyüme kaydetti.

ESER SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Yeni açılan kütüphanelerle birlikte kapalı kullanım alanı 800 bin metrekareye ulaştı.

Türkiye genelinde hizmet veren bin 300’ü aşkın halk kütüphanesinde toplam kitap sayısı ise 26,4 milyon olarak açıklandı.

8 MİLYON ÜYE RAKAMINA ULAŞILACAK

2025 yılı içinde kütüphanelerin üye sayısı 7,6 milyona yükseldi.

Bakanlık, yıl sonuna kadar bu rakamın 8 milyon üyeye ulaşmasını hedefliyor.

Artan üye ve kullanıcı sayıları, kütüphanelerin yalnızca ödünç kitap alınan alanlar değil, aynı zamanda yaşam ve öğrenme merkezleri haline geldiğini ortaya koyuyor.

MİLLİ KÜTÜPHANE HİZMETİ

Milli Kütüphane bünyesinde sunulan dijital kitap, süreli yayın ve veri tabanı sayısı 100 milyonu aştı.

Ayrıca Türkiye genelindeki kütüphanelerde yaklaşık 3 bin noktada, 10 Gbps hızında ücretsiz internet hizmeti sağlanarak dijital erişim imkânları önemli ölçüde genişletildi.

Kısa adı TEDA olan Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi, 20. yılında önemli bir eşiği geçti.

BİLGİYE ERİŞİM GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK

Program kapsamında 99 ülkede, 64 dilde Türk edebiyatı eserleri yayınlandı.

Bugüne kadar 4599 eserin yurt dışında basılmasına destek verildi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Kızlar Mektebi, Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmete açıldı.

Bu adımla birlikte, Anadolu’nun farklı noktalarında bilgiye erişimin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

"SADECE ÇALIŞMADIK İZ BIRAKTIK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı paylaşımda kültür, sanat ve turizm alanlarında atılan adımların Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve elde edilen başarıların tüm paydaşların katkısıyla gerçekleştiğinin altını çizdi.

Ersoy, paylaşımına ayrıca "2025’te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık." notunu düştü.