Kuzey Irak'ta metan gazından zehirlenen 5 asker şehit oldu

Milyonların ciğerini yakan haber, Kuzey Irak'tan geldi....

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramak üzere, bölgedeki terörden temizlenmiş 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması başlatıldı.

Yapılan arama-tarama faaliyeti sırasından 19 asker metan gazına maruz kaldı.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Fenalaşan askerler, derhal hastaneye kaldırıldı.

Ancak metan gazına maruz kalan askerlerden kahreden haber geldi.

Hastaneye kaldırılan 5 askerimiz, metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düştü.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin ciğerlerini yakan haber sonrası Milli Savunma Bakanlığı, basın açıklamasın yaptı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Basın Mensupları,

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.

"5 KAHRAMAN PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU"

Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

"ŞEHİT AİLELERİNE VE ASİL MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk milletinin bu acı kaybı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkânları seferber edilerek devam etmektedir.

Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe’deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır.

"MİLLETİMİZİN YÜREĞİNDE DERİN BİR ACI YARATTI"

Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir.

Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmî makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ALİ YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin başı sağ olsun

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir."