Kuzey Irak'ta şehit düşen askerin yürek yakan videosu

Kuzey Irak'tan gelen acı haber, milyonların ciğerini yaktı.
Milli Savunma Bakanlığı, 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramak için görevlendirilen 19 askerin, girdikleri mağarada metan gazından etkilendiklerini açıkladı.
12 ŞEHİT VERDİK
Askerler kısa sürede hastaneye kaldırılsa da acı haber yurdu yasa boğdu.
Bakanlık, tedavi gören 19 askerden 12'sinin şehit olduğunu açıkladı.
YÜREKLERİ YAKAN VİDEO
Şehit düşen askerlerden Piyade Üsteğmen Ege Akar’ın daha önceki bir tatbikatta kaydedilen görüntüleri ise yürekleri dağladı.
"AİLEM BENİ BEKLEMESİN"
Görüntülerde, kendisine yöneltilen "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızılelma" yanıtını veren Akar, "Ailenize bir mesajınız var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" cevabını veriyor.
Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın naaşının, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğinde toprağa verilmesi bekleniyor.
AZİZ ŞEHİTLERİMİZ
Şehit P. Tğm. Furkan Sert
Şehit P. Komd. Asb. Kd. Çvş. Fikret Mangura
Şehit P. Uzm. Çvş. Enver Yaman
Şehit P. Uzm. Çvş. Kani Obi
Şehit İs.Uzm.Çvş. Ümit ÜZÜM
Şehit P.Söz. Er Celattin UYANIK
Şehit P.Söz. Er Ahmet GÜLTEKİN
Şehit P. Söz .Er Özkan ÖZKANLI
Şehit P. Söz .Er MahsuN YEŞİLDEMİR
Şehit P. Söz .Er Ahmet KUŞAK
Şehit Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman AKDOĞAN
Şehit P.Ütğm. Ege AKAR