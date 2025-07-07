Kuzey Irak'ta şehit düşen askerin yürek yakan videosu

Kuzey Irak'tan gelen acı haber, milyonların ciğerini yaktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramak için görevlendirilen 19 askerin, girdikleri mağarada metan gazından etkilendiklerini açıkladı.

12 ŞEHİT VERDİK

Askerler kısa sürede hastaneye kaldırılsa da acı haber yurdu yasa boğdu.

Bakanlık, tedavi gören 19 askerden 12'sinin şehit olduğunu açıkladı.

YÜREKLERİ YAKAN VİDEO

Şehit düşen askerlerden Piyade Üsteğmen Ege Akar’ın daha önceki bir tatbikatta kaydedilen görüntüleri ise yürekleri dağladı.

"AİLEM BENİ BEKLEMESİN"

Görüntülerde, kendisine yöneltilen "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızılelma" yanıtını veren Akar, "Ailenize bir mesajınız var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" cevabını veriyor.

Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın naaşının, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğinde toprağa verilmesi bekleniyor.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZ

Şehit P. Tğm. Furkan Sert

Şehit P. Komd. Asb. Kd. Çvş. Fikret Mangura

Şehit P. Uzm. Çvş. Enver Yaman

Şehit P. Uzm. Çvş. Kani Obi

Şehit İs.Uzm.Çvş. Ümit ÜZÜM

Şehit P.Söz. Er Celattin UYANIK

Şehit P.Söz. Er Ahmet GÜLTEKİN

Şehit P. Söz .Er Özkan ÖZKANLI

Şehit P. Söz .Er MahsuN YEŞİLDEMİR

Şehit P. Söz .Er Ahmet KUŞAK

Şehit Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman AKDOĞAN

Şehit P.Ütğm. Ege AKAR