SON DAKİKA! MSB: Şehit sayımız 8'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençek Kilit bölgesinde metan gazından şehit olan askerlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

"ŞEHİT OLAN PERSONEL SAYISI SEKİZE YÜKSELMİŞTİR"

MSB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Basın Mensupları,



6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.



Saygılarımızla



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği"