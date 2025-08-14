Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türk bayrağını indirmeye çalışan Solomou’nun heykelini yaptı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, skandal bir heykelin açılışına imza attı...

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 1996 yılında KKTC’de Türk bayrağını indirmeye çalışırken öldürülen Solomos Solomou’nun heykelinin açılışını yaptı.

Bir meydanda toplananlar, heykelin açılışını yaptıktan sonra uzun süre de alkışladı.

TEPKİ TOPLADI

Güney Kıbrıs Rum kesimi tarafından yapılan heykel açılışı, kısa sürede X üzerinden de dolaşıma girdi.

X üzerinde videonun yayılmasının ardından da tepkiler peş peşe geldi.

Videoda, mavi bir beze sarılı heykelin alkışlar içerisinde açıldığı ve ardından da bir direğe sarılı olan Solomos Solomou’nun heykelinin görüldüğü anlar yer aldı.

"BİR BEDELİ OLUR"

X üzerinden videoyu görenler, "Türk bayrağını indirmenin bir bedeli olur" diyerek 1996 yılında Solomos Solomou’nun direğe tırmandığı ve bayrağı indirmeye çalışırken etkisiz hale getirildiği videoyu paylaştı.