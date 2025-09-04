Leman Dergisi için iddianame düzenlendi: 4 yıl 6’şar aya kadar hapis talebi Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlanırken 6 sanık için 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istendi.