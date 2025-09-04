Leman Dergisi için iddianame düzenlendi: 4 yıl 6’şar aya kadar hapis talebi

Leman Dergisi soruşturmasında yeni gelişme...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.
6 SANIK BULUNUYOR
26 Haziran 2025 tarihli sayıda Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın karikatürize edilerek yayımlanması üzerine başlatılan soruşturmada, derginin genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürleri, müessese müdürü, grafiker ve eser sahibi dahil toplam 6 şüpheli hakkında dava açıldı.
4 YIL 6 AY'A KADAR HAPİS
Sanıklar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
NE OLMUŞTU
Leman dergisi, yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) ve Hz. Musa'yı resmetti.
Derginin bu karikatürü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Hadsiz karikatür karşısında sessiz kalamayan bir grup vatandaş, dergi binasının önünde protesto düzenledi.
Kamuoyunda giderek artan tepkilerin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.