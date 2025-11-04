Leman Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Leman dergisi soruşturmasında yeni gelişme.

Dergide yayımlanan tartışmalı karikatür nedeniyle hakkında daha önce dava açılan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında, bu kez “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Savcılığın tespitine göre, Pehlevan’a ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapıldığı, paylaşımın "onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte" olduğu belirtildi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

İddianamede yer verilen ifadesinde Doğan Pehlevan, suçlamaları reddederek "Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır. Ünlü bir dergide karikatürist olarak görev yaptığım için adıma başkalarınca hesap açılma ihtimali oldukça yüksektir.

Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Pehlevan’ın, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.