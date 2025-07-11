Leman Dergisi yazı işleri müdürü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Leman dergisindeki karikatür skandalının yankıları sürüyor.

Leman dergisi, 26 Haziran tarihli sayısında Hazreti Muhammed'i (s.a.v) hedef alan bir karikatür yayınladı.

DİNİ DEĞERLER AŞAĞILANDI

Dergideki karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yakalama çalışmaları sürerken Özdemir'in, saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağı tespit edilmişti.

HAVALANINDA TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.