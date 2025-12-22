Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu, yoğun bütçe mesaisinin sona ermesinin ardından gündemindeki önemli başlıklardan birini ele aldı. Libya’ya asker gönderilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin teklif, yapılan görüşmelerin ardından oylamaya sunuldu.

TÜRK ORDUSUNUN LİBYA GÖREVİ 2 YIL DAHA UZATILDI

Genel Kurulda kabul edilen tezkereyle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’daki görev süresinin 2 yıl daha devam etmesine izin verildi. Böylece Türkiye’nin Libya ile yürüttüğü askeri iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesinin önü açılmış oldu.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının hemen ardından kabul edilen tezkere, Meclis’in dış politika ve güvenlik başlıklarındaki mesaisinin devam ettiğini gösterdi. Kabul kararıyla birlikte tezkerenin yürürlük süresi de resmen uzatılmış oldu.