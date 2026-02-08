TÜVTÜRK'te polis cinayeti: Kurum şikayetleri yeniden gündemde

Ankara'da korkunç bir olay meydana geldi...

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü.

POLİS MEMURUNU DARBETTİLER

Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. ile M.Y isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KURUM İÇİN YAPILAN YORUMLAR GÜNDEM OLDU: ÇALIŞANLAR NEZAKETTEN EKSİK

Polis memurunun öldürüldüğü istasyonla ilgili gelen yorumlar ise durumun vahametini gözler önüne serdi.

Yorum yapan vatandaşların çalışanlardan şikayetçi olduğu, vatandaşı sömürmeye çalıştıklarına dair beyanlarda bulundukları görüldü.

Yapılan yorumların bazılarında şu ifadeler yer aldı;

"PERSONEL YETERSİZ VE İLGİSİZ"

Ne yazık TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda yaşadığım deneyim oldukça olumsuzdu. Randevulu gitmeme rağmen saatlerce beklemek zorunda kaldım. İçeride ciddi bir yoğunluk var ama buna rağmen personel sayısı yetersiz ve yönlendirme konusunda da oldukça ilgisizler. Sıra takibi, bilgilendirme veya yönlendirme konusunda kimse yardımcı olmuyor. Vatandaş olarak zaten mecbur olduğumuz bir hizmeti bu kadar stresli ve yorucu hale getirmeleri üzücü. Umarım bu geri bildirimler dikkate alınır ve hizmet kalitesinde iyileştirmeye gidilir.

"ÇALIŞANLAR AŞIRI SAYGISIZ"

"HADSİZ DAVRANIŞLARI VAR"

"BU KURUMUN DENETLENMESİ LAZIM"

Hayatımda gördüğüm en saçma ve sistemsiz kurum olabilir. 16.30 randevum olmasına rağmen işlemim ancak 18.30'da bitti. Sıcak havada, gölgelik hiçbir alan yok, insanlar resmen cezalandırılır gibi saatlerce ayakta bekletiliyor. Bu nasıl bir hizmet anlayışı?



Üstelik aracım, sadece far ayarları yanlış diye muayeneden geçirilmedi. Madem far ayarı bu kadar kritik, oraya bir düzenleme ünitesi koyun da orada halledelim, insanları mağdur etmeyin! Bu tamamen keyfi bir red sebebi. İşin tuhafı, birçok kişinin benzer saçmalıklarla kaldığını gördüm.



Ayrıca içeriden duyduğumuz kadarıyla işçilerin maaşları eksik ve geç yatıyor, o yüzden sürekli personel değişiyor. Bu kadar para kazanıp hâlâ çalışanına sahip çıkamayan bir kurumdan nasıl düzgün hizmet beklenir ki?



Bu kurum tamamen halkı sömürmeye yönelik, devlet tekelinde diye kendilerini vazgeçilmez sanıyorlar. Bir an önce denetlenmesi ve özel alternatiflerin devreye girmesi gerekiyor. Yazıklar olsun böyle sisteme. Çok daha ağır konuşup ağız dolusu küfür etmek istiyorum ama sabrediyorum.