Lise öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı

Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının ilk haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatip lisesindeki sanat tarihi öğretmeni Semra Acar'a yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'ndan 1965'te, Fatih'teki bugün adını taşıyan Anadolu imam hatip lisesinden 1973'te mezun oldu.

O dönemki adı İstanbul İmam Hatip Lisesi olan okulda, Erdoğan'ın sanat tarihi öğretmeni Semra Acar'dı.

Şu an 82 yaşında olan Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı.

"PAYLAŞMAYI ORADA DAHA DA PEKİŞTİRDİK"

Merve ve Ravza Kavakcı'nın annesi Gülhan Kavakcı'nın da aynı yıllarda okulda Almanca öğretmeni olduğunu belirten Acar, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde çok güzel günler geçirdiğinin altını çizdi.

"İyi ki gitmişim." dediği İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde dünya görüşünün değiştiğini ifade eden Acar, "Hamt, şükür ve kanaat duygularım zaten vardı fakat daha da vurgulandı. Bölüşmeyi, paylaşmayı orada daha da pekiştirdik." dedi.

ERDOĞAN'IN İZ BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ

Acar, çoğu öğrenci gibi lisede yatılı okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı ve farklı özelliklere sahip, okulunda iz bırakan bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın okulda kendisinin mümessili olduğunu ve birçok ortak çalışmaya imza attıklarını söyleyen Acar, imam hatip okullarından iyi insanların yetiştiğini, hemen hepsinin bir hedef ve vizyon ortaya koyduğunu belirtti.

"ÖRNEK ALDILAR ONU"

O dönemde imam hatip okullarında okuyan çocukların hedeflerine giden yolda başarıya ulaşmak için çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Acar, "Başarmak için gelen çocuklar. Hepsi geçmişte ve bugün devlette çok iyi konumlarda oldular.

Çok çok başarılı oldular, tabii Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, yol göstericiliğinde. Örnek aldılar onu. İmam hatiplilerin başarılarını hakikaten çok takdir ediyorum ve hepsini çok seviyorum." diye konuştu.

"LİDER DOĞMUŞ BİR EVLATTI"

Erdoğan'ın liderlik özelliğinin o yıllarda da dikkat çektiğine vurgu yapan Acar, şunları kaydetti:

İnsanlar lider olarak doğmuyorlar, bu sonradan da olmuyor ama Cumhurbaşkanı'mızda bir farklılık vardı. Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı. Sınıfında da okulda da bütün öğretmen arkadaşlarımızın görüşü bu şekildeydi. Bir kere sınıf başkanıydı, bir kere korkunç spor yapıyor.



Teneffüslerde, fırsatını bulduğu an spor yapıyordu, halen de yapıyor. Arada start vuruşu yaptığını, basketbol oynadığını görüyorum, hoşuma gidiyor, kendisine yakışıyor.

"MÜNAZARA VE EDEBİYAT KOLU BAŞKANIYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Saygıda kusur etmeden hepimizi taltif etti, mutlu oldu, bizleri mutlu etti. Allah ondan razı olsun" diyen Acar, "Hitabeti müthiş, bir de münazara ve edebiyat kolu başkanıydı. Sık sık diğer okullarla münazaralar yapıldı. Kişisel olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız hep birinci geldi, okula kupalar, ödüller getirdi. Onun şahsında okul onore oldu.

Arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu, öğretmenlerine çok büyük saygı gösteriyordu. 50 sene sonra dahi öğretmenlerini ahde vefayla evlerimizden aldı, evlerimize bıraktı. Dolmabahçe Sarayı, Adile Sultan, daha farklı yerlerde defalarca ağırladı." dedi.

"MUASIR DEVLETLER SEVİYESİNE HER ALANDA GEÇTİK"

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve konuşmalarını sürekli takip ettiğini, onun için sürekli fetih duası okuduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın öğretmeni olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarının Türkiye'nin başarısı olduğunu kaydeden Acar, "Şu an Türkiye'nin durumunu görüyoruz. Muasır devletler seviyesine her alanda geçtik." ifadelerini kullandı.

"TRUMP, ONU BAŞ TACI ETTİ"

Acar, eski Türkiye'de bazı liderlerin dünya ülkelerinin liderleri karşısında çekindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: