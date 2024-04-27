Maden suyunda dışkı örneğine rastlandı: Şişeler imha edildi Fransa, içinde dışkı kaynaklı bakteri tespit ettiği ünlü maden suyu markası Perrier'de dışkı kaynaklı bakteri bulunduğunu tespit etti. İki milyon şişe imha edildi.

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Dünya genelinde son günlerde maden suyu ürünlerine yönelik tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine, kuyudan numuneler alınarak yapılan testlerde dışkı kaynaklı bakterilerin varlığı tespit edildi.

İki milyon şişe imha edildi

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde Perrier markasına ait bir kuyuda bakterilerin tespit edilmesi sonucunda, Nestle grubu tarafından üretilen iki milyon şişe maden suyunun imha edildiği bildirildi.

Şiddetli yağışlara bağladılar

İsviçre kökenli Nestle firması, Perrier markasına ait ürünlerin imhasını, mart ayında bölgeyi etkileyen şiddetli yağışlarla bağlantılı olarak açıkladı.

Bu durumun, Monica fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlarla ilişkilendirildiği belirtildi. Nestle, kuyunun yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda tekrar faaliyete geçeceğini açıkladı.

Türkiye'de de satılıyor

Öte yandan Perrier marka maden suyu Türkiye'deki pek çok zincir markette de satılıyor.

Maden suyu kuyusu 100 yıldır hizmet veriyor

Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor.

Kuyuda daha önce herhangi bir soruna rastlanıp rastlanmadığı da merak konusu oldu.

Kaliteyi korumak için yasaklanmış uygulamalar kullandılar

Nestle'ye göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.

Maden suyunun içinde neler var?

- Sodyum: Asit-baz dengesi, uyarı iletimi

- Kalsiyum: Kan pıhtılaşması, kemik ve diş sağlığının güçlenmesi, sinir uyarılarının iletimi

- Florür: Kemik ve diş sağlığı gelişimi

- Magnezyum: Kas ve sinir sağlığı, kalp sağlığı ve enerji üretimi

- Potasyum: Vücuttaki su dengesi, hücre metabolizması

- Bikarbonat: Sindirim sistemi

- İyodür: Tiroid bezi fonksiyonlarının düzenli çalışması

- Klörür: Vücuttaki sıvıların dengesini korumak için klorür gereklidir

- Demir: İnsan vücudu için gerekli olan pek çok mineralden biri olan demir, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin (HGB) üretimi için kullanılır.