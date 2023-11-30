Mağdurlar artıyor! Seçil Erzan'ın dolandırdığı bir kişi daha ortaya çıktı
ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde bir süredir dolandırıcılık olayları yer alıyor.

Bir yandan fenomenler bir yandan da futbolcular...

Şu sıralar ise özellikle sosyal medyada sıkça konuşulan isim, 'Seçil Erzan...'

Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi ünlü futbolcuların Fatih Terim'in yakın ilişkileri olduğu bankacı Seçil Erzan tarafından yüksek faiz vaadiyle milyonlarca dolar dolandırılmasının üzerine başlatılan adli süreç devam ediyor...

18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son mağdur: Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri

Bu çerçevede Erzan tarafından dolandırıldığını öne süren bir mağdur daha ortaya çıktı.

500 bin dolar kaptırdı

Çorlu Belediyesi'nde Zabıta Amiri olarak görev yapan Hüseyin Eligül'ün, Seçil Erzan'a 500 bin dolar yani 14,5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.

Öte yandan diğer dava dosyalarının birleşmesi sonucu Seçil Erzan’ın davasında müşteki sayısı en son 19’a yükselmişti.

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