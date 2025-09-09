Mahmut Tanal, kayyum nöbetinde yaralandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk operasyonları...

CHP, son günlerde bunlarla anılıyor.

Bu kapsamda İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine "şaibe" karıştırıldığına ilişkin görülen davada, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetim görevden alındı ve Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirildi.

Görevi kabul eden ve yaptığı açıklama ile 8 Eylül Pazartesi'ni işaret eden Tekin, il başkanlığı binasına gideceğini söyledi.

Dün il başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin için kayyum nöbeti tutan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaralandı.

HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hastaneden fotoğraf paylaşan Mahmut Tanal, gözünden yaralandığını söyledi.

Geceyi hastanede geçiren Tanal, sabah saatlerinde gözü sargılı olarak bir fotoğraf karesi daha paylaştı.

"GÖZLERİM DOLSA BİLE..."

Tanal paylaşımında, "Gözlerim biber gazıyla dolsa da il başkanlığına nöbete gidiyorum" dedi.

CHP'li milletvekillerinin kayyum nöbeti bugün yine sürecek.