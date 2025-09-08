Mahmut Tanal, polisleri tehdit etti

Cumhuriyet Halk Partisi, şaibeli kurultay ve yolsuzluk operasyonlarıyla çalkalanıyor.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimi, tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Akabinde de eski başkan Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

Kayyumu kabul etmeyeceğini açıklayan CHP'li yönetici ve partililer, İstanbul İl Başkanlığı önünde nöbette.

MAHMUT TANAL'DAN TEHDİT

Gürsel Tekin bugün, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Ancak Tekin'in il binasına girişini engellemek isteyen vekillerden Mahmut Tanal, zaman zaman tansiyonun artmasına neden oldu ve polisleri de tehdit etti.

PARMAK SALLADI: SİZİ KİMSE KURTARAMAZ

Tanal, polislere parmak sallayarak, "Size sesleniyorum. Yarın öbür gün hesaplaşacağız, şikayet edeceğiz. Sizi ne vali ne de emniyet müdürünüz kurtarır." dedi.