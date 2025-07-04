Malatya Salköprü Mahallesi'nde yeni konutlar yükseliyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi’nde rezerv alan ilan edilen bölgede yeni konutlar hızla yükseliyor.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Salköprü Mahallesi’nde yeniden inşa çalışmaları sürüyor.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, bölgede yapılan çalışmaları anlattı.

"DEVLETİMİZ KİMSEYİ AÇIKTA BIRAKMADI"

Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, depremlerde büyük kayıplar yaşandığını belirterek, "Depremin birinci ve ikinci sarsıntısında toplam 40 bina yıkıldı, 115 cenazemiz oldu. Ancak devlet kimseyi aç ve açıkta bırakmadı." dedi.

"600 KONUTUN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI"

Salköprü Mahallesi’nin büyük bölümünün rezerv alanına alındığını ifade eden Muhtar Dönmez, "Mahallemizin yüzde 80’i rezerv alana girdi. Bin 600’e yakın konut, 600’ün üzerinde de dükkan yapılıyor. Alan firması işe hızlı başladı. Şu anda yaklaşık 600 konutun kaba inşaatı tamamlandı, çatıları çakıldı, çalışmalar son sürat devam ediyor." şeklinde konuştu.

"ŞU ANA KADAR 250 BİN KONUT TESİM EDİLDİ"

Devletin ve siyasilerin mahalleyle yakından ilgilendiğini belirten Muhtar Dönmez, "Sayın Bakanımız her iki ayda bir geliyor. Bu, hiçbir devlette görülmemiş bir durum. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Şu ana kadar 250 bin konut teslim edildi, 500 bin konutun da inşaatı sürüyor. Bu süreçte vatandaştan tek kuruş alınmadı." dedi.

"MAHALLEMİZ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR HALE GELİYOR"

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyleyen Dönmez, "6 ay boyunca günde 2 bin 500 kişilik sıcak yemek geldi. Battaniye, çadır sıkıntısı yaşanmadı. Konteyner isteyen herkes yerleşti. Devlet, esnafa hibe ve kredi desteği sağladı. O günleri unutturmaya çalışıyorlar. Şimdi yollarımız, altyapımız yeniden yapılıyor. Elbette kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama kalanlar için mahallemiz gerçekten güzel bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.