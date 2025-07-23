Malatya'da askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinden acı haber geldi...

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

1 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

Kazada araçta bulunan iki asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerden 28 yaşındaki Hv.Svn. Üsteğmen Tuğrul Özsu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, ACI HABERİ DUYURDU

Yaşanan acı olay sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunarak şöyle dedi:

Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihinde araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖZSU'NUN NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Şehit Üsteğmen Özsu'nun naaşı, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırılırken, buradaki işlemlerinin ardından yarın sabah saatlerinde memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

YARALI ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yaralı askerin ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.