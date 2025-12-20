Malatya'da deprem konutlarına yerleşen afetzedeler devlete minnettar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde afetzedeler, tamamlanan konutlarına yerleşti.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde evleri yıkılan Ağılbaşı Mahallesi sakinleri için 40 kırsal köy konutu yapıldı.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN VE VALİMİZDEN RAZI OLSUN"

Evini teslim alan Sultan Özkan, mutlu olduğunu belirtti.

Özkan, sevincini şu sözlerle aktardı:

"Çocuklarımla çok büyük sıkıntılar çektim. Eve ilk girdiğimizde kapımız olduğuna, lambamızın yandığına inanamadık, çünkü kapıyı da ışığı da unutmuştuk. Çok şükür bugün sıcak bir yuvaya kavuştuk. Allah devletimizden ve Valimizden razı olsun."

"EVLERİMİZ HEM GÜZEL HEM DE SAĞLAM"

Afetzedelerden Gönül Kılınç, "Yeni yapılan evlerimiz sadece güzel değil aynı zamanda çok sağlam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

"YENİDEN BİR HAYAT KURDUK"

Birgül Korkmaz da devletin şefkatli elini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Bir çay kaşığı dahi çıkaramadığımız o enkazın içinden yeniden bir hayat kurduk. Devletimiz bizi hiçbir zaman ötekileştirmedi, yalnız bırakmadı. Bize umudumuzu yeniden verdiler. Cumhurbaşkanımıza ve Valimize minnettarız."

Ağılbaşı Mahalle Muhtarı Muharrem Gültekin ise konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.