Balıkesir'de İHA düştü: İnceleme için Ankara’ya gönderildi

Manyas ilçesinde menşei belirlenemeyen insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan ve güvenlik güçlerine teslim edilen İHA incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 13:26
  • Balıkesir Manyas'ta menşei belirlenemeyen bir İHA boş araziye düştü; çiftçiler bulup güvenlik güçlerine teslim etti.
  • İHA, detaylı inceleme için Ankara'ya gönderildi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
  • Ayrıca, Karadeniz'den hava sahasına giren başka bir İHA'nın Türk F-16'ları tarafından Çankırı'da düşürüldüğü bildirildi.

Türk hava sahasında gizemli bir insansız hava aracı (İHA) daha...

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ 

Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÇANKIRI VE KOCAELİ'DE DE DÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Aralık tarihinde Karadeniz'den Türk hava sahasına giren bir İHA’nın, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar tarafından Çankırı'da düşürüldüğünü açıklamıştı. 

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de dün kırsal bir bölgede İHA düşmüştü. 

Aracın nasıl düştüğüne ve kime ait olduğuna ilişkin başlatılan incelemeler ise sürüyor. 

