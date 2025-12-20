Çorum'da iki baraj kuruma noktasına geldi: Tasarruf çağrısı geldi

- Çorum'da kuraklık nedeniyle barajlar kuruma noktasına geldi.
- Su seviyeleri bazı barajlarda yüzde 0,32 ile yüzde 37,96 arasında değişiyor.
- Çorum Belediyesi, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaparak suyun dikkatli kullanılmasını istedi.
Çorum'da kuraklık alarmı...
Kentte yaz ve sonbahar mevsimindeki yağışların mevsim normallerinin altında olması barajları kuruma noktasına getirdi.
İKİ BARAJ KURUMA NOKTASINA GELDİ
Paylaşılan son verilere göre, kentte içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çomar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 37,96, Yeni Hayat Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14,27, Hatap Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1,41, Koçhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 0,32'e geriledi.
4 barajdaki toplam su miktarının ise yaklaşık 6 milyon 610 bin metreküpe düştüğü belirtildi.
Hatap Barajı'nda havadan çekilen görüntüler ise kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
Barajın kurumasıyla eski yol ve tarlarlar gün yüzüne çıktı.
TASARRUF ÇAĞRISI YAPILDI
Vatandaşların su kesintisi yaşaması için yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise vatandaşlara tasarruf yapmaları için çağrıda bulunuldu.
Kesintisiz su temini için çalışmaların devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, vatandaşlardan günlük yaşamda daha duyarlı olmaları istendi.
Suyun her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf edilmeden kullanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam kapasiteyle çalıştırılması, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunun kullanılmaması çağrısında bulunuldu.
"BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"
Suyun önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Çorum’da su hepimiz için en temel ihtiyaçtır. Ancak son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyeleri oldukça düşmüştür. Bu doluluk oranları, birçok büyükşehir dâhil olmak üzere pek çok belediyeyi zorunlu su kesintilerine gitmek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Yeni sondajlar yapıyor, barajlarımızın ölü hacimlerini kullanıyor ve artan arıtma maliyetlerini göze alarak suyu şehrimize ulaştırıyoruz. Yüksek terfilerle ve 60 kilometreyi bulan hatlardan suyu Çorum’a getiriyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen önceliğimiz her zaman siz değerli halkımıza kesintisiz su temin etmektir.