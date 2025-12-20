Çorum'da iki baraj kuruma noktasına geldi: Tasarruf çağrısı geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum'da kuraklık alarmı...

Kentte yaz ve sonbahar mevsimindeki yağışların mevsim normallerinin altında olması barajları kuruma noktasına getirdi.

İKİ BARAJ KURUMA NOKTASINA GELDİ

Paylaşılan son verilere göre, kentte içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çomar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 37,96, Yeni Hayat Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14,27, Hatap Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1,41, Koçhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 0,32'e geriledi.

4 barajdaki toplam su miktarının ise yaklaşık 6 milyon 610 bin metreküpe düştüğü belirtildi.

Hatap Barajı'nda havadan çekilen görüntüler ise kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Barajın kurumasıyla eski yol ve tarlarlar gün yüzüne çıktı.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILDI

Vatandaşların su kesintisi yaşaması için yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise vatandaşlara tasarruf yapmaları için çağrıda bulunuldu.

Kesintisiz su temini için çalışmaların devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, vatandaşlardan günlük yaşamda daha duyarlı olmaları istendi.

Suyun her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf edilmeden kullanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam kapasiteyle çalıştırılması, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunun kullanılmaması çağrısında bulunuldu.

"BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Suyun önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: