Malatya'daki depremin ardından bazı vatandaşlar parklarda sabahladı
AA

merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin içinde da yer almıştı. Malatya, 6 şubatta yaşanan yıkıcı depreminde ardından dün akşam saat 20.48'de meydana gelen depremle tekrar sallandı.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar tedbir alarak geceyi aileleriyle parklarda geçirdi.

Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen depremin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi.

Bazı vatandaşlar parklarda sabahladı

endişesiyle evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.

Kent merkezindeki Sümer Parkı'nda sabahlayanlerdan biri olan Ramazan Benli, deprem nedeniyle eve giremediklerini söyledi.

Malatya'da deprem nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı

6 Şubat'ta yakınlarını kaybedenler parkta kalmayı tercih etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yakınlarını kaybettiğini anlatan Benli yaşadıklarını şöyle anlattı:

Deprem olduğu esnada parktaydık, oturuyorduk. Sarsıntının şiddetinden dolayı eve gidemedik, burada sabahladık. Daha önceki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybımız olduğu için tedirgindik. Aileden 8 kişi kaybettik. Bugün de eve girmeyi düşünmüyoruz. Televizyondaki açıklamalara göre tedbir amaçlı bugün de buradayız.

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