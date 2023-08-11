Malatya'daki depremin ardından bazı vatandaşlar parklarda sabahladı

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin içinde Malatya da yer almıştı. Malatya, 6 şubatta yaşanan yıkıcı depreminde ardından dün akşam saat 20.48'de meydana gelen depremle tekrar sallandı.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar tedbir alarak geceyi aileleriyle parklarda geçirdi.

Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen depremin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi.

Deprem endişesiyle evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.

Kent merkezindeki Sümer Parkı'nda sabahlayanlerdan biri olan Ramazan Benli, deprem nedeniyle eve giremediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yakınlarını kaybettiğini anlatan Benli yaşadıklarını şöyle anlattı:

Deprem olduğu esnada parktaydık, oturuyorduk. Sarsıntının şiddetinden dolayı eve gidemedik, burada sabahladık. Daha önceki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybımız olduğu için tedirgindik. Aileden 8 kişi kaybettik. Bugün de eve girmeyi düşünmüyoruz. Televizyondaki açıklamalara göre tedbir amaçlı bugün de buradayız.