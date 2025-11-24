Malezya ve Türkiye arasında kültürel işbirliği: Tekstil Mirası Birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malezya’nın hakim varlık fonu Khazanah Nasional Berhad’ın toplumsal etki kuruluşu Yayasan Hasanah, Yayasan Khazanah ile birlikte Khazanah ACE2 Türkiye 2025 Geleneksel Tekstil Mirası Birliğini başlattığını duyurdu.

Program, geleneksel el sanatlarının korunması, yenilikçi tekstil uygulamalarının teşvik edilmesi ve Malezya ile Türkiye arasında uzun vadeli kültürel ortaklıkların güçlendirilmesini amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN 5 FARKLI ŞEHRİNDE ÜÇ HAFTALIK ZANAATKÂRLIK ODAKLI EĞİTİM PROGRAMI

2025 yılında paydaşlar, Türkiye’nin zengin zanaatkârlık mirasına sahip şehirlerini kapsayan 3 haftalık yoğun bir ustalık programına katılacak: İstanbul, Bursa, Kayseri, Avanos ve Kapadokya.

Bu şehirlerde yapılacak programlarda;

• İpek dokuma,

• Geleneksel el tezgâhları,

• Halı ve kilim dokuma,

• Seramik ve el sanatları

gibi köklü tekstil geleneklerini tanımak amaçlanıyor.

Program kapsamında İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde Usta zanaatkârlar eşliğinde özel atölyeler düzenlenecek. Bu atölyelerde çeşitli el işleri, dokuma teknikleri ve atölyeler canlı olarak gösterilecek.

Bu birlik, Malezyalı zanaatkârlara Osmanlı İmparatorluğu bakiyesi Türkiye’nin tarihi mirasını tanıma, el işi becerileri, dokuma ve iplik sanatları, tel kırma gibi tarihi mirasımızı canlı olarak deneyimleme, ortak teknik beceri gelişimi, sürdürülebilir üretim modelleri ve kültürlerarası bilgi alışverişi imkânı sunacak.

YAYASAN HASANAH VE YAYASAN KHAZANAH: KÜLTÜREL MİRAS İÇİN ORTAK BİR VİZYON

Yayasan Hasanah, Khazanah Nasional’ın sosyal etki vakfı olarak sanat, miras, eğitim, çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında geniş kapsamlı projeler yürütülüyor.

Yayasan Khazanah, uluslararası eğitim ve yetenek geliştirme alanındaki deneyimiyle, birlikin akademik ve kültürel yapısını güçlendiriyor.

Bu ortaklık, her iki ülkenin kültürel diplomasi, zanaatkâr gelişimi ve bilgi transferi konularındaki kararlılığını yansıtıyor.

Yayasan Hasanah, programın Türkiye ayağını yürütmek üzere Cipela Mansion markasının kurucusu Hidayah Hassan’ı görevlendirdi.

Hidayah Hassan; Avrupa, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’da kapsamlı uluslararası deneyime sahip, Türk zanaatkâr topluluklarıyla güçlü bağlantılar kurmuş, 2024 yılında Cipela Mansion’ın İstanbul lansmanını gerçekleştirmiş bir kültürel girişimci.

Onun liderliği, programın hem sorunsuz yürütülmesini hem de kültürel duyarlılık ve özgün el sanatları değerleriyle uyumlu olmasını sağlayacak.

ORTAK BİR GELECEK: MİRASIN KORUNMASI VE YENİLİKÇİ İŞ BİRLİKLERİ

Yayasan Hasanah, Türkiye’nin zengin tarihi ve tekstil mirasını koruma konusundaki kararlılığının kendisine ilham verdiğini belirterek “Bu birliğin, uzun vadeli kültürel iş birliklerine ve ortak yaratıcılığa kapı açmasını diliyoruz.” Ifadelerini kullandı.

Khazanah ACE2 Birliği; yetenek geliştirme, kültürel diplomasi ve geleneksel sanatların sürdürülebilir bir geleceğe taşınması adına önemli bir adım niteliğinde.