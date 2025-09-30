Maliye, Ferrari ve lüks araçların peşine düştü

Lüks araçlar denetime girdi...

Yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor.

24 AYA ÇIKARILMIŞTI

Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı.

Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor.

SADECE GETİREN KİŞİNİN KULLANIMINA AÇIK

Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor.

'T' PLAKA İLE SUİSTİMAL

Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu belirlendi.

Bu araçların, "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen 'T' plaka ile kullanıldığı saptandı.

MALİYE MÜFETTİŞLERİ TAKİPTE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yöntemle vergisiz araç kullandıran şirketlere yönelik inceleme başlattı.

Müfettişler, hem bu şirketleri hem de araçların kullanımını yakından takip ediyor.

LÜKS ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Fiyatı 30 milyon TL'den başlayıp 100 milyon TL'yi aşan süper lüks otomobillere Türkiye'de yoğun ilgi sürüyor.

Ağustosta 412, yılın ilk 8 ayında ise 4 bin 538 adet araç satıldı.

Ferrari'den Bentley'e, Porsche'den Maserati'ye kadar birçok marka Türk alıcı buldu.

Ferrari tutkunları ise 2025’te de ilgisini sürdürdü. Bu yıl Türkiye’de Ferrari’nin Purosangue modelinden 4 adet satıldı.