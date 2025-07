Manavgat Belediyesi'nin rüşvet aldığı turizmci: Rüşvet değil haraç

CHP'li belediyelerde yolsuzluk...

Yolsuzluk operasyonları sürerken Manavgat Belediyesi'ne de bir operasyon yapıldı.

Şikayetler üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta cuma günü Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet almasının ardından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil hakkında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 28'i yakalandı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, turizmci iş insanı ve Manavgat Side Turizm Yatırımcıları Birliği Derneği (MASTOB) Yönetim Kurulu üyesi Zafer Süral, dernek yöneticileri ve üyelerinin olduğu WhatsApp grubunda, yaşananlarla ilgili mektup yayımladı.

"RÜŞVET HARACA DÖNDÜ"

Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasında şikayetçiler arasında yer alan Zafer Süral, ilçede yeni bir otel projesine başladığını, geçen ekim ayında belediyeye yeni otel ve lojman projesini verdiğini, kendisini şoka uğratan durumlar gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

Rüşvet ile haraç arasında şu fark vardır. Rüşvet verildiğinde hem alan hem veren çıkar elde eder. Fakat haraçta ise sadece alan çıkar elde eder, veren taraf gönülsüzdür, alan taraf zorla almıştır.



Başkan Niyazi Nefi Kara önderliğinde ve yeğeni H.C.G.'nin koordinasyonundaki ekip tarafından istenenler rüşvet değil artık haraca dönmüştü.



Yaptığımız her işten, gereken her belgeden, belediyeden bitecek önemli ya da önemsiz her işten, iş verdiğimiz tüm taşeronlardan inanılmaz rakamlarda para ve komisyon istenmeye başlamıştı.