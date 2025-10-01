Manisa'da CHP'li iki isim partisinden istifa etti

CHP'de sular durulmuyor...

Manisa'nın Kula Belediye Meclisi toplantısı öncesinde mazeret dilekçesi sunarak oturuma katılmayan CHP’li meclis üyeleri Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya, aldıkları kararla CHP’den ayrıldıklarını duyurdu.

İSTİFA SONRASI KULA BELEDİYE MECLİSİ'NDEKİ DAĞILIM

Gündüz ve Çetinkaya’nın, bundan sonraki süreçte belediye meclisindeki görevlerini bağımsız üye olarak sürdürecekleri öğrenildi. İstifaların ardından Kula Belediye Meclisi’ndeki dağılım CHP 7, MHP 4, AK Parti 2, Bağımsız 2 oldu.

PARTİ İÇİ ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Gündüz ve Çetinkaya’nın neden istifa ettiklerine dair resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde parti içi anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğu iddia ediliyor.

Kula Belediye Meclisi’nde bağımsız olarak görev yapmaya devam edecek olan iki ismin, önümüzdeki süreçte meclis çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacakları merak konusu oldu.

BELEDİYE BAŞKANI DARP İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

27 Haziran 2024 tarihinde hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in "hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, 30 günlük tutukluluk süresinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.