Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geri geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde M.S.Ç. yönetimindeki otomobil, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Gazali Dağlı’ya çarptı.

YAŞLI KADIN YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazali Dağlı’yı Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.