Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde: Müdahale devam ediyor

Ormanlarımız alev alev yanıyor...

Birçok bölgede çıkan yangınlara hem itfaiye ekipleri, hem vatandaşlar, hem de çevre illerden gelen destek ekiplerce, havadan ve karadan tüm imkanlar kullanılarak müdahale ediliyor.

HEM HAVADAN HEM KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi'nde de dün saat 16.25 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 13 su tankeri ve 5 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi.

HAVANIN KARARMASIYLA ARA VERİLDİ

Yangına ilk müdahale saat 16.32'de yapıldı.

Havanın kararmasıyla, uçak ve helikopterler çalışmaya ara verdi.

KARADAN MÜDAHALE DEVAM ETTİ

Alevlere gece boyunca sadece karadan müdahale edildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları 2'nci günde de sürüyor.