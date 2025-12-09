Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TANISI KONULDU

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Serkan Saka tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle hastanemiz 'Dahiliye Servisi'ne yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine tedavisi 'Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürülmesine karar verilmiştir. Mevcut durumda hastamızın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak devam ettirilmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.

Başhekim Saka, kritik süreçte gelişmelerin hastane tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL HASTANEDE ZİYARET ETTİ

CHP'den 5 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre Özel, bugün öğleden sonra tüm programlarını iptal ederek memleketi Manisa'ya gitti.

Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret eden Özel, başhekim ve doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.