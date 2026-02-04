Manisa'nın Turgutlu İlçe Meclisi'nde "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" tartışması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Turgutlu Belediye Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısı icra edildi.

Toplantıda Meclis'in AK Partili üyesi Nevim Baş'ın "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" üzerine yaptığı yorum, günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Toplantıda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Nevim Baş, 28 Şubat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 28 Şubat’ı “postmodern darbe” olarak nitelendiren Baş, bu dönemde başörtülü kadınların eğitim ve çalışma hayatından dışlandığını söyledi.

Baş, başörtüsüyle meclis kürsüsünde konuşabiliyor olmasının Türkiye’nin geldiği noktayı gösterdiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

"BANA SEÇİLME HAKKINI CUMHURBAŞKANIMIZ VERMİŞTİR"

Baş’ın konuşmasının ardından söz alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmamasını eleştirdi. Akın, “Bir kere de sizlere kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal’i ansaydın çok daha mutlu olurdum.” dedi.

Bu sözlere yanıt veren Nevim Baş, Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini kabul ettiğini belirterek, “Başörtüsü olmayan kadınlar için tebrik ediyorum. Onların gününü kutluyorum. Fakat bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir.” ifadelerini kullandı.