Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören'de yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi'nin açılışına katıldı.

Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yavaş, adeta adaylık mesajı verdi.

Yavaş, son dönemde yapılan anketlerin hemen hemen hepsinde birinci çıktığını söyledi.

ADAYLIK MESAJINI VERDİ: SON 50 ANKETTE BİRİNCİ ÇIKIYORUM

Son 1 haftadır fahiş konser ihaleleri nedeniyle saldırıya uğradığını öne süren Yavaş, "Son 1 haftadır acımasız bir saldırı var, her türlü iftirayla başladılar saldırmaya. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor." şeklinde konuştu.

"SON 1 HAFTADIR SAĞLI SOLLU SALDIRIYORLAR"

Yavaş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Son 50 ankete baktığınız zaman, hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum. Son 1 haftadır acımasız bir saldırı var, her türlü iftirayla başladılar saldırmaya. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor.



Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok çünkü 5 yıl boyunca belediye meclisinde 148 üyede 40 kişiydik. Her türlü hakarete ve iftiraya rağmen halk bunun cezasını büyük bir tokat atarak Türkiye rekoruyla kırdı. Varsa herkes bildiğini şeffaf bir şekilde açıklasın, her şey soruşturulsun. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Ama yargıyı sopa gibi kullanıp kumpasları yapmak, bunlar FETÖ taktikleridir, tavsiye etmem."