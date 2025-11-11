Mansur Yavaş: Neden yol yapmadığımı yapay zekaya sorun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen “Medeniyetimizde Şehir ve Mekan” temalı Şehircilik Zirvesi ve Kentkırım Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, muhalefet belediyelerini sert sözlerle eleştirdi.

"FETRET DÖNEMİ YAŞANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık gören zihniyet şehirlerimizin çoraklaşmasına göz yumuyor. Ne kadar çok yol yaparsak trafik sıkışır diyenlerin elinde şehirlerimiz fetret dönemi yaşıyor. Ana muhalefet partisi mevcut durumu bile koruyamıyor. Bizim 30 yıl önce tarihe gömdüğümüz belediyeciliği hortlattılar” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: YAPAY ZEKAYA SORUN

Bu açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt veren Mansur Yavaş ise dikkat çeken bir gönderi paylaştı:

‘Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?’ Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz.

ABB, KIZILAY TABELASININ OLDUĞU BÖLGEYE BARFİKS DEMİRİ EKLEDİ

Son dönemde sosyal medyada trend haline gelen Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirme akımı sonrası, Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri tabelanın bulunduğu direğin arkasına barfiks demiri ekledi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde bulunan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada başlatılan bir akımın odağı haline geldi.

Gençler, tabelaya tutunarak fotoğraf ve video çekip “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri, 5 Kasım Çarşamba günü Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kızılay tabelasının bulunduğu direğin arkasına fotoğraf çektirmek isteyenlerin asılabilmesi için bir barfiks demiri ekledi.