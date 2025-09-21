Mansur Yavaş oyunu kullandı: Tek aday olduğu için kolay oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay daha...

CHP'de bazı delegeler, 22'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvursa da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yapılan iptal başvurularının reddedildiğini duyurdu.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na hazırlandı ve tek aday olarak seçime girdi.

Oy kullanmaya giden Mansur Yavaş, kısa da bir açıklama yaptı.

OY KULLANDI

Oy kullanan Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, tek aday olduğu için seçimin kolay olduğunu belirtti.

"TEK ADAY OLDUĞU İÇİN KOLAY OLDU"

Yavaş, konuşmasında şöyle dedi:

"Hayırlı olsun. Zaten tek aday olduğu için kolay oldu. İnşallah partinin birliğine, bütünlüğüne vesile olur."