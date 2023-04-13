Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den bir destek daha! 'Burada küçük hesap yapmamak lazım' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kucaklaşmasının ardından eli kanlı terör örgütünün sözde yöneticileri, desteğini artırdı. Kırmızı bültenle aranan terörist, PKK'nın savaşmasının Millet İttifakı'na umut olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala parti liderlerinin çalışmalarında vites arttı.

Meydanlarda, televizyon programlarında ve sosyal medyada sık sık demeçler veren liderler, seçmenlere vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

Bir açıklama ise CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Kandil'den geliyor.

Kandil'den destek yağıyor

Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğini almasının ardından terör örgütü PKK'nın elebaşları mesajlar vermeye başladı.

Sözde üst düzey yöneticiler, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda büyük bir korku yaşayarak, Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.

PKK elebaşlarından peş peşe açıklamalar

CHP Lideri'nin, "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" ifadeleriyle HDP'yi kucaklaması, örgüt cephesinde büyük bir umuda yol açtı.

Bunun üzerine Kandil'deki sözde yöneticiler, desteğini artırdı. Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan’ın ardından bir açıklama da kırmızı bültenle aranan terörist Helin Ümit'ten geldi.

"Umut varsa Zap'taki savaşın sonucudur"

Ümit yaptığı açıklamalarda, Cumhur İttifakı’nın seçimi kaybetmesinin PKK için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Eğer bugün Türkiye'de bir umut varsa, bir değişim arayışı varsa, hala Türkiye'nin demokratikleşebileceğine dair beklentiler varsa bu Zap’taki, Avaşin’deki, Metina’daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım.



Eğer AK Parti-MHP iktidarı sonuca ulaşsaydı, bugün Türkiye’de kimse ağzını açamazdı. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan’a, sesini çıkaramazdı.



Türkiye’de gerçek muhalefet yapabilmek, muhalif güç olabilmek demek aslında Kürt halkının yanında olabilmekten geçiyor. Türkiye toplumunun da, Türkiye’deki demokratik kesimlerin de bu gerçekliği çok iyi anlaması lazım.

"Bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli"

Umudunu Millet İttifakı'na bağlayan örgüt üyesi, sözlerine şöyle devam etti: