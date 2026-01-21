Mardin esnafından Türk bayrağı hassasiyeti: Başımızın tacıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin eşrafından provokasyona geçit yok...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün partilerinin grup toplantısını Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi.

Eş genel başkanlara, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı DEM Parti milletvekilleri ve eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk de eşlik etti. Grup, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı.

TÜRK BAYRAĞINA ÇİRKİN SALDIRI

Konuşmaların ardından sınıra doğru yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi. Hatimoğulları ve Bakırhan beraberindekiler ile partinin ilçe binasına geçti. Daha sonra gruptan bazıları sınıra yakın bölgede gösteri yaparak, tel örgülere zarar verdi.

Uyarılara rağmen dağılmayan ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edildi. Sınır kapısının Suriye tarafında toplanan gruptan bazı kişiler de göndere asılı Türk bayrağını indirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk bayrağına saldırıya ilişkin, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"ESEFLE KINIYORUZ"

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınayarak, "2010 yılından beri kapalı olan Suriye sınır kapımızda, dün Suriye tarafından sınır kapısına gelerek Suriyeli göstericiler tarafından ay yıldızlı bayrağımıza çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıyı Nusaybin esnafı adına şiddetle, lanetle, esefle kınıyoruz. Biz Nusaybin esnafı olarak her zaman bayrağımıza sahip çıktık, iş yerlerimize astık, bundan sonra da asmaya devam edeceğiz. Nusaybin esnafı olarak her zaman devletimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Herkesin Nusaybin'de bir evi, bir kapısı olduğunu bir kez daha yineliyorum. Ay yıldızlı bayrağımız başımızın tacıdır." dedi.