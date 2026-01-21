Hakan Fidan, Barış Kurulu Şartı'nın imza töreni için İsviçre'ye gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakan Fidan, Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak için yarın İsviçre'ye ziyarette bulunacak.

Fidan, ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen gerçekleştirecek.

GAZZE İÇİN 'BARIŞ KURULU' OLUŞTURULDU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

TRUMP, ERDOĞAN'I KURUCU ÜYE OLARAK DAVET ETTİ

Bu kapsamda, başkanlığını Donald Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu 'Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etmişti.

14 OCAK'TA GAZZE PLANININ İKİNCİ AŞAMASI BAŞLAMIŞTI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada 'Barış Kurulu', 'Barış Yönetim Kurulu' ve 'Gazze Yönetim Kurulu' şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.