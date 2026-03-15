Marka Yatırım Holding'e operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışılık ile mücadele kapsamında yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda birçok operasyon gerçekleştirilirken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Savcılık, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

DÖRT AYRI SUÇ ÖNE ÇIKARILDI

Yapılan açıklamada "Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul, Adana ve Hatay’da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Mine Tozlu, Biçer Aynur, Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yer aldı.

ADRESLERDE ARAMA YAPILIYOR

Şüphelilere ait adreslerde aramalar sürerken, dijital materyaller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin incelemenin çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.