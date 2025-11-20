Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayının bilirkişi raporu ortaya çıktı Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında demirli Panama bayraklı 'Swanlake' isimli tankerde yaşanan gaz sızıntısında, 1 mürettebat hayatını kaybetti; 2 mürettebat ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, slop tankında biriken atık ve temizlik sularının kimyasal gaz oluşturduğu belirtildi.

Göster Hızlı Özet Marmara Denizi'nde bir tankerdeki gaz sızıntısında 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bilirkişi raporu, slop tankında biriken atık suların ve temizlik sularının kimyasal gaz oluşturduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan ayçiçek yağı taşıyan 'GT 6680 NT 2410 Swanlake' isimli Panama bayraklı tankerden zehirlenme ihbarı yapıldı. Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. "MÜRETTEBAT, YOĞUN GAZI FARK EDEREK KAPTANA BİLGİ VERDİ" Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, yük boşaltımının ardından Marmara Denizi'nde ilerleyen gemide, mürettebat Urashev Zaur'un slop tankından gelen yoğun gazı fark ederek kaptana bilgi verdiği belirtildi. Raporda ayrıca, ikinci kaptanın ölçüm yapması sonucu hidrojen sülfür (H2S) ve karbon monoksit (CO) oranlarının yükseldiği tespit edildiği; kaptanın talimat vermesinin ardından, tank içinde kalan yangın hortumunu almak isteyen Zaur'un, gazdan etkilenerek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandığına yer verildi. GEMİ ZABİTİ HAYATINI KAYBETTİ Raporda durumu fark eden personelin olayı gemi kaptanlarına bildirdiği, üçüncü kaptanın oksijen tüpüyle 3 personeli sırasıyla güverteye çıkardığı bilgisi de yer aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise, gemi zabiti Urashev Zaur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan personel Sarvar Bokhirov ve Aleksandr Gvozdarev ise hastaneye kaldırıldı. ATIK SU VE TEMİZLİK SULARININ OLUŞTURDUĞU KİMYASAL GAZ Bilirkişi raporunda kazanın, yük boşaltımından sonra slop tankında biriken atık suların ve gemi temizlik sularının oluşturduğu kimyasal gaz nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gündem Haberleri Ali Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık

Nagehan Alçı'dan 'otel odası' yanıtı: Murat Ongun’un bana kurduğu tuzak

Ali Yerlikaya: Tek bir hedefimiz var, milletimizin huzur ve güvenliği