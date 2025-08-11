TV8 ekranlarının soluksuz izlenen yarışma programları arasında yer alan MasterChef Türkiye 2025’te ana kadronun belli olmasının arından sezonun ilk vedası da yaşandı.

10 Ağustos Pazar gecesinde sezonun ilk eleme heyecanı yaşanırken elenen isim merak edildi.

Gizem, Tunahan, Cansu, İrem, İhsan, Özkan ve Çağlar'ın eleme adayı olduğu ilk haftada kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Yaşanan kıyasıya mücadelelerin ardından MasterChef Türkiye 2025’e veda eden isim netleşti. Peki, MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye’ye veda eden ilk yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025’E İLK KİM VEDA ETTİ?

Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı MasterChef'te daha ilk haftadan kıyasıya bir mücadele yaşandı. Belirlenen 7 yarışmacı arasından ilk eleme gerçekleşti.

Gizem, Tunahan, Cansu, İrem, İhsan, Özkan ve Çağlar'ın eleme adayı olduğu MasterChef'te yarışmacılar MasterChef'te kalmak için büyük çaba harcadı. İrem ve Tunahan'ın son ikiye kaldığı MasterChef'te elenen isim Tunahan oldu.