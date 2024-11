Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın arasındaki gerginlik artıyor...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığının yanı sıra özel hayatındaki problemlerle de uğraşıyor.

Yıllardır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılık aşamasında olan Arjantinli yıldız için bomba etkisi yaratacak bir iddia gündeme geldi.

YENİ SEVGİLİSİYLE SAMİMİ POZLAR VERİYORDU

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, Icardi ile ayrılıklarını açıklamıştı.

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Ayrılan ve boşanma sürecine giren Icardi - Nara çifti için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Arjantin basını, Wanda Nara'nın şikayeti üzerine Mauro Icardi'nin gözaltına alındığını iddia ederken ikili arasında yaşananlar ise belli olmaya başladı.

SEVGİLİSİYLE İCARDİ'NİN EVİNE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte Arjantin’e giden İcardi’nin evine Wanda Nara ve L-Gante’nin geldiği öğrenildi.

Esas olayların ise o dakikadan itibaren başladığı belirtiliyor.

İCARDİ EVE ALMADI

Wanda Nara’nın ısrarla içeri girmesine karşılık İcardi’nin Nara’yı eve almadığı ve 30 dakika sonra evi terkettiği öğrenildi.

Daha sonra Nara ve yeni sevgilisi Buenos Aires’te bulunan villalarına giderek avukatı Ana Rosenfeld’i arayıp hukuki süreç başlatmasını talep etti.

İKİLİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Bu yaşananların ardından Nara, bir-iki saat sonra tekrar İcardi’nin yaşadığı eve gidip ‘Beni içeri alacaksın’ şeklinde kavga çıkardığı öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

O sırada kapıyı açan İcardi ve Wanda Nara arasında arbede yaşandığı ve Nara’nın bana şiddet uyguladığı şeklinde suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

POLİSLER İCARDİ'NİN EVİNE HAREKET ETTİ

Geçtiğimiz dakikalarda Arjantin basınında yer alan bilgilerde polisin İcardi’nin dairesine hareket ettiği ve şu anki gelişmeler ışığında İcardi’nin gözaltında olmadığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

VEDA MESAJINI PAYLAŞMIŞTI

Wanda Nara, Icardi'nin kendisine attığı veda mesajını da Instagram hikayesinde paylaşmıştı.

Arjantinli yıldızın mesajında şunları söylemişti:

Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yaşıyor gibi yapmak istemiyorum. Yapabilirim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver, bize değer ver ve yeniden mutlu olalım. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım.