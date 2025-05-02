Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağara imha edildi

Güvenlik güçleri teröristlerin inine girmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.
MAĞARA KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
MAĞARADA ELE GEÇİRİLENLER:
10 adet tabanca ve 20 adet şarjörü,
1 adet el telsizi,
75 adet silah üstü dürbün,
21 adet el dürbünü,
4 adet lazer işaretleyici,
76 adet nişangâh,
150 adet silah monte hamili,
20 adet çatal ayak,
50 adet silah el kundağı,
50 adet silah dipçiği,
6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü,
2 adet led ekran,
1 adet soğutucu,
1 adet fener,
Çeşitli sağlık malzemeleri,
Terör örgütüne ait dokümanlar.
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