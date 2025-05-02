Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağara imha edildi

Güvenlik güçleri teröristlerin inine girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

MAĞARA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.