MEB açıkladı! 1 Nisan'da okullar tatil olacak Türkiye, 31 Mart günü sandığa gitmeye hazırlanırken, yapılacak seçimlerin ertesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine ve öğretmenlerin idari izinli sayılmasına karar verildi.

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Aylarca heyecanla beklenen gün yaklaştı.

Milyonlarca seçmen, 31 Mart günü sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Yerel yönetimler için yapılan hummalı hazırlıkların ardından seçmenler, oylarını kullanarak 5 yıllık yönetim için adayını seçecek.

MEB'den açıklama geldi

Pazar gününe denk gelen seçim nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Beklenen açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

"Kurumların eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir"

Bakanlık tarafından valiliklere yazı gönderildi. Yazıda şöyle denildi:

"Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Tatil kararı

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir."