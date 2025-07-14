MEB düğmeye bastı: Okullarda yeni zorunluluk! 81 ilin tümünde uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim kurumlarında güvenlik, şeffaflık ve denetim süreçlerini güçlendirmek amacıyla çarpıcı bir yönetmelik değişikliğine imza attı.

Yeni düzenlemeye göre, özel okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin okul içi hareketleri artık dijital sistemlerle izlenecek.

Uygulamanın en dikkat çeken yönlerinden biri, biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS) ile yapılacak ders takipleri ve giriş-çıkışlarda zorunlu hale gelen yüz tanıma özellikli kameralı sistemler.

Bu teknolojik adım, yalnızca güvenlik amacı taşımıyor. Yönetmeliğe göre, her iki sistemin de en az 90 gün boyunca geriye dönük kayıtları saklaması gerekiyor.

Bu da öğrenci devamsızlıklarının daha sağlıklı takip edilmesini, öğretmenlerin mesai saatlerinin kontrolünü ve ödemelerin daha sistematik şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

KAYIT BELGELERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Söz konusu yeni yönetmelikle birlikte kayıt sırasında istenen belgelerde de güncellemeye gidildi.

Buna göre, yeni dönemde özel eğitim değerlendirme raporları, varsa BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) belgeleri, biyometrik fotoğraf, veli ya da vasi onay belgesi ile BKDS’ye özel bilgilendirilmiş onam formu kayıt için zorunlu hale gelecek. Ölçme araçları için ayrıca ücret talep edilmeyecek.