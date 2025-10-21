Meclis Genel Kurulu'nda gündem tezkereler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Kurul'da bugün hem bütçe görüşmeleri başlayacak hem de tezkereler gündemde olacak.

Mehmetçik'in Lübnan’daki görev süresi 2 yıl, Irak ve Suriye tezkeresi ise 3 yıl uzatılacak.

Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşülecek.

TSK'NIN LÜBNAN'DAKİ GÖREV SÜRESİ 2 SENE UZAYACAK

Tezkerelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lübnan’daki görev süresi 2 yıl daha uzatılacak.

Mehmetçik, Birleşmiş Milletler geçici görev gücü kapsamında Lübnan’da görev yapıyor.

Görev gücü 2026’nın sonuna kadar Lübnan’da faal olacak, 2027’de ise görev gücünün tasfiyesine başlanacak. Bu kapsamda tezkere ile Meclis’ten, Mehmetçik'in tasfiye süresi dahil olmak üzere 2 yıl daha görev gücüne katılması için onay istendi.

IRAK VE SURİYE İÇİN 3 YIL İSTENECEK

Irak ve Suriye’de asker bulundurmanın önünü açan tezkerede ise süre uzatımı bu kez 3 yıl olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis'e gelen tezkerede, Irak’ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürdüğü, etnik temelli ayrılıkçılığa dönük girişimlerin bölgesel barışa ve Türkiye’nin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

"IRAK'TA PKK-DEAŞ VARLIĞINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR"

Tezkerenin Suriye kısmında ise PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’ın bölgede mevcudiyetini sürdürdüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Tezkerede PKK/PYD-YPG’nin Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya dönük adım atmayı kendi ayrılıkçı gündemi nedeniyle reddettiğine dikkat çekildi.

"SURİYE'DEKİ İSTİKRAR HAYATİ ÖNEMDE"

Şam yönetiminin ihtiyaçları doğrultusunda Suriye’nin terörle mücadele imkanlarının geliştirilmesi gibi süreçlerde uluslararası süreçlerin desteklenmesi ihtiyacının bulunduğu da vurgulandı.

Suriye’de istikrarın tesisi çabalarının, Türkiye’nin milli güvenliği açısından hayati önemde olduğu da tezkerede belirtildi.

Belirtilen gerekçelerle sınır ötesi harekat dahil olmak üzere gerekli askeri tedbirlerin alınabilmesi amacıyla Meclis’ten, Suriye-Irak tezkerelerinin 3 yıl uzatılması talep edildi.

DEM PARTİ SICAK BAKMIYOR

Genel Kurul'a Suriye, Irak ve Lübnan tezkerelerinin geleceğini hatırlatan Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Aslında tam da barışı, silahsızlanmayı, çatışmasızlığı konuştuğumuz bu günlerde iktidarın yeniden Genel Kurul gündemine bir savaş tezkeresi getirmiş olmasının özel olarak dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.

Şimdi bu tezkereyle Türkiye'nin hem Suriye'de hem de Irak'ta asker bulundurmasının süresi uzatılmak isteniliyor ve hatta yeni askerler görevlendirilmek isteniliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil.” dedi.