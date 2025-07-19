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Meclis'te 'zeytinlik' kavgası: CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti

Meclis Genel Kurulu'nda kadın milletvekilleri arasında zeytinlik yasa teklifinden dolayı kavga çıktı. Kürsü işgali yapan CHP'li milletvekilleri, uzun süre alkış tuttu.

Adile Topçu Adile Topçu
19.07.2025 09:28

TBMM Genel Kurulu, dün gece yine hareketliydi. 

Genel Kurul'da bu kez vekiller arasında "zeytinlik" kavgası çıktı. 

Genel Kurul'da gerilimin nedeni ise zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilmesine yönelik yasa teklifiydi.

SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

Tansiyonun yükseldiği görüşmelerde AK Parti ile CHP'liler arasında sert tartışmalar yaşandı.

Tansiyonun yükseldiği anlarda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. 

OTURUMA ARA VERİLDİ

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Bu duruma tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Koca'nın üzerine yürüdü.

Yaşanan arbede üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.

CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ

Genel Kurul'da yaşanan kavga öncesi ise CHP'li milletvekillerinden kürsü işgali geldi.

Teklifin geri çekilmesini isteyen CHP'liler kürsüyü işgal ederek protesto gösterisi yaptı.

Kürsü işgalinin sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma iki kez ara vermek zorunda kaldı.

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