Haberler



Gündem



Medine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi: Bizim canımız

Medine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi: Bizim canımız Medine’de dolaşan Türk çifti gören yabancı bir şahıs, telefon ekranındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını göstererek "Bu bizim canımız, dedemiz" dedi.