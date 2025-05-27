Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürüttüğü diplomasi ile dünyada birçok ülkede sevilen liderlerin başında geliyor.
Herkesi kucaklayan ve barış diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgi, bu kez Medine'de karşımıza çıktı.
"BU BİZİM CANIMIZ"
Medine’de dolaşan bir Türk çift, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgisine şahit oldu.
Türk çifti gören bir şahıs, telefon ekranındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını göstererek “Bu bizim canımız, dedemiz" dedi.
HURMA DA HEDİYE ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen genç, akabinde de Türk çifte hurma hediyesinde bulundu.
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