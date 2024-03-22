Mehmet Nuri Ersoy Antalya Müzesi'ni ziyaret etti: Yetkilerden bilgi aldı Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur İttifakı Antalya Adayı Hakan Tütüncü ile birlikte Antalya Müzesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

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Antalya, turistler için sadece denizi ve güneşi ile değil, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla da ön plana çıkıyor.

Özellikle yerel seçimlerde Antalya'ya hizmet etmek isteyen adaylar ise o önemin bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugünkü temaslarını Antalya'da sürdürdü.

Hakan Tütüncü eşlik etti

Bakan Ersoy, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşlik etti.

İkili Antalya'da yaşayan vatandaşların büyük özlemle beklediği Antalya Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Burada yetkililerden bilgi alan Ersoy ve Tütüncü, çalışmaları yerinde takip etti.

"Çalışmaları hızla sürdürüyoruz"

O anları paylaşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıklamasına şu notu düştü: