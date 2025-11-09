Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Selanik Atatürk Evi' paylaşımı: Tüm hatırasını koruyarak restore ettik

Selanik Atatürk Evi'nin restorasyonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün açılan Selanik Atatürk Evi'ne ilişkin NSosyal hesabından bir paylaşımda bulunarak, yeni görüntülerini yayınladı.

"BİR NAR AĞACININ GÖLGESİNDE HATIRALAR YENİDEN CANLANIYOR"

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BU KIYMETLİ MİRASI GELECEĞE TAŞIYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik. Ali Rıza Efendi’nin diktiği ağacın hala gölgesini düşürdüğü bu atmosfer bir çocuğun kurduğu hayallerin, bir milletin yolunu nasıl aydınlattığını hissettirecek.



TİKA başta olmak üzere, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan bu kıymetli mirası geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyorum